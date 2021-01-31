Подписано новое постановление о карантине в Алматы

Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Опубликовано новое постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы о смягчении карантина.

Согласно документу, в городе разрешена работа туристических компаний и бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агенства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.).

Общественный транспорт города Алматы будет работать без ограничения по времени (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).

Также в городе будут работать объекты промышленности и строительства (при условии отсутствия контактов в бытовых помещениях) при соблюдении строгих карантинных норм.

Медицинским организациям, музеям, библиотекам, цветочным магазинам и фотосалонам также разрешено вести деятельность.

В городе по прежнему запрещено проведение зрелищных , спортивных мероприятий, выставок, конференций, а также семейных торжеств, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому.