Сейф с 40 миллионами тенге украли у жителя Кокшетау

Акмолинские полицейские задержали подозреваемых, совершивших кражу сейфа с 40 млн тенге у жителя Кокшетау, сообщает zakon.kz.

22 января в 15:00 в Управление полиции Кокшетау поступило заявление от жителя областного центра, который сообщил о том, что неизвестные лица в период с 10:00 до 13:30, путем подбора ключа, из квартиры совершили кражу металлического сейфа с денежными средствами в сумме 40 млн тенге. пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

В ведомстве отметили, что в ходе оперативных мероприятий среди ранее судимых были установлены подозреваемые лица и с помощью данных камер внешнего видеонаблюдения задокументирована их преступная деятельность.

31 января в результате проведенных спецмероприятий подозреваемые были задержаны. В преступной группе из 3 человек: двое жителей Кокшетау 42-х и 55-ти лет, ранее судимых по ст. 175 УК РК и ст. 259 УК РК, третий - житель соседней области. Вещественные доказательства, денежные средства в сумме 10 млн тенге изъяты. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению оставшейся суммы похищенного и проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж, - уточнили в областном ДП.

В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 188 ч. 4 УК РК "Кража", ведется следствие.