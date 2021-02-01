Два ребенка и трое взрослых погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

31 января в дежурную часть Отдела полиции Астраханского района Акмолинской области поступило сообщение, что в 23:22 вблизи села Жамбыл произошло ДТП с пострадавшими, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным установлено, что на 1179 км автодороги Екатеринбург - Алматы в направлении Нур-Султана столкнулись автомашина марки ВМW X5 под управлением 34-летнего водителя с впереди ехавшей в попутном направлении автомашиной марки "КамАЗ". В результате ДТП от полученных травм скончались водитель ВМW X5, его пассажиры: 2 женщины и двое несовершеннолетних детей. Два несовершеннолетних ребенка с различными травмами госпитализированы в городскую больницу №2 Нур-Султана. пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечается, что по результатам судебно-наркологического исследования водитель ВМW X5 был трезв.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - уточнили в ДП.