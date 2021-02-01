Сколько средств из пенсионных накоплений перевели на спецсчета казахстанцев

30 января вступили в силу утвержденные постановлением Правительства 19 января 2021 года Правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы фонда, в первый рабочий день 1 февраля ЕНПФ начал производить выплаты по заявлениям, поступившим 25 января в ЕНПФ от уполномоченного оператора АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ, - отметили в пресс-службе.

В ЕНПФ напомнили, что 25 января, в первый день поступления заявлений от АО "Отбасы банк", прошли успешную проверку 8 460 заявлений (или 82% из общего числа поданных) на общую сумму порядка 49,2 млрд тенге. Именно эта сумма переведена в АО "Отбасы банк" для зачисления на специальные счета вкладчиков и дальнейшего целевого использования.

Все вопросы граждан, связанные с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу "одного окна" и отдельных обращений в ЕНПФ по этим вопросам после поступления денег на спецсчет не требуется, - уточнили в фонде.