Крупное ДТП произошло в Алматы: на пр. аль-Фараби образовалась пробка

1 февраля 2021, 21:16
Фото: скриншот

В соцсетях распространяют видео крупного ДТП, произошедшего на пр. аль-Фараби в Алматы, сообщает zakon.kz.

Аль-Фараби 8 часов вечера. Стоит в обе стороны, корректируйте маршрут, - пишут в паблике kris.p.online в Instagram.

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Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)

По аль-Фараби в восточном направлении произошло крупное ДТП, подробности уточняются, - пишут в другом паблике kris_p_almaty в Instagram.

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Публикация от kris_p_almaty | Official | 21+ (@kris_p_almaty)

Также видео огромной пробки у себя на странице в Facebook разместил житель Алматы Павел Александров.

Аль-Фараби стоит колом. Нижняя сторона в районе Весновки. Нечасто такое увидишь. Выбирайте маршруты объезда, - написал он.


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