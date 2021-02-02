Киберволонтеры будут помогать казахстанским полицейским

В Казахстане киберволонтеры начнут помогать полицейским в противодействии хакерским атакам, передает zakon.kz.

Как сообщает almaty.tv, в их число войдут IT-специалисты.

Как сообщили в МВД, сейчас разрабатывается концепция отечественной сервисной модели полиции и начато поэтапное апробирование в Карагандинской области.

В рамках пилота киберволонтеры помогают полиции просеять огромный массив данных, распространяемых в Интернет-ресурсах, выявить противоправный контент и информировать об этом правоохранительные органы. зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк