Казахстан приближается к "зеленой" зоне

2 февраля 2021, 09:45
Фото: ehonews.kz

Казахстан постепенно приближается к "зеленой" зоне по темпам распространения Covid-19, сообщает zakon.kz.

Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 2 февраля, Казахстан находится близко к "зеленой" зоне.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области;

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 1 февраля, был зарегистрирован 1 161 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 189 131 случай.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?