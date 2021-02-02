Астролог о коронавирусе: Не оставит нас минимум до 2023 года

Астролог Тамара Глоба рассказала о сроках пандемии, сообщает zakon.kz.

В разговоре с NEWS.ru она отметила, что ситуация с коронавирусом изменяется.

Уже наступает более свободное от всех ограничений время. Но важно, что ситуация с коронавирусом изменяется: появляются новые штаммы. Появляются и другие болезни, связанные с экологией, вредным производством и искусственными факторами. В течение года сложности, связанные с дыханием, нас не оставят. В конце лета и начале осени будут проблемы, которые принесут потоки воздуха. В связи с этим остро встанет вопрос с обучением и образованием, - уточнила астролог.

По ее словам, отголоски коронавируса будут возвращаться волнами в измененном виде.

В конце 21 года, в начале 22 года, а также в начале 2023 года мы будем возвращаться к этой проблеме, - заключила Глоба.