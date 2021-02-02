Дерзкая автоподстава в Атырау попала на видео

В Атырау пешеход бросился на машину, сообщает zakon.kz.

Происходящее зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

На видео отчетливо, как на одной из улиц города мужчина внезапно выскочил на проезжую часть прямо под колеса проезжавшего автомобиля. Водитель резко тормознул, но пешехода все же сбил. К счастью, обошлось без серьезных травм.

"Ак Жайык" отмечает, что полиция установила личность пешехода.

Установлено, что это 38-летний житель Курмангазинского района. По данному факту в отношении него составлен протокол по ст. 615 КоАП РК ("Нарушение правил движения пешеходами") и наложен штраф в размере 2 МРП, - отметили в ДП области.