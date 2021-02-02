Снятие пенсионных накоплений: казахстанцам одобрили почти 213 млрд тенге

Сколько казахстанцы подали заявок на снятие части пенсионных накоплений для покупки жилья? Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов, передает корреспондент zakon.kz.

С 5 по 31 января в ЕНПФ по разным каналам с запросом выписки с индивидуального пенсионного счета обратились более 1 млн 200 вкладчиков и получателей. Им выдано более 3,7 млн выписок. При этом более 96% выписок получены гражданами с использованием удаленных электронных услуг ЕНПФ и около 4 % в отделениях ЕНПФ при личном обращении, - сообщил Курманов.

По его словам, в настоящее время ЕНПФ заключены соглашения о взаимодействии с четырьмя банками второго уровня - это "Отбасы банк", Народный банк Казахстана, Алтын банк и Банк Центркредит.

Начиная с 23 января, казахстанцы стали подавать заявки в "Отбасы банк", который в течение двух рабочих дней после рассмотрения заявления заявителя отправляет сведения в ЕНПФ в рамках электронного уведомления, в порядке, установленным соответствующими НПА и соглашением, заключенным с ЕНПФ. 25 января ЕНПФ начал прием заявок от уполномоченного оператора "Отбасы банка". Все заявки рассматривались в течение одного дня, - уточнил он.

Глава ЕНПФ добавил, что с 25 до 30 января в ЕНПФ поступило более 50 тысяч заявок, из них было принято в обработку 38 389 заявок, 74% обработаны на общую сумму 212 млрд тенге.

Средняя сумма выплаты составила 5,5 млн тенге. С 28 января в ЕНПФ стали поступать заявки от Народного банка Казахстана, и за три дня - с 28 по 30 января в ЕНПФ были переданы 132 заявки, из них были приняты в обработку 118 заявок, 89% на общую сумму около 510 млн тенге, средняя сумма к выплате составит 4,3 млн тенге. Таким образом, всего с начала приема заявок на 30 января включительно ЕНПФ предварительно одобрено и принято в обработку 38 507 заявок на сумму 212,6 млрд тенге, - заключил Курманов.

Оксана Скибан, Нур-Султан