В Жанаозене работники нефтяной компании требуют повысить зарплату

В Жанаозене 30 водителей подрядной организации ТОО "МунайСпецСнаб", которая оказывает транспортные услуги АО "УзеньМунайГаз", вышли на акцию протеста. Они требовали увеличить им зарплату и количество рабочих часов, передает zakon.kz.

Накануне Lada.kz писала, что рабочие нефтяной компании Жанаозена вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплату и отрегулировать регламент работы.

Сегодня в акимате Жанаозена рассказали подробности. Оказалось, что это были 30 водителей подрядной организации ТОО "МунайСпецСнаб", которая оказывает транспортные услуги АО "УзеньМунайГаз". В 2020 году по сравнению с предыдущим годом ежедневная нагрузка на сотрудников снизилась с 10 до 9 часов. Водители просили продлить рабочее время до 10 часов и повысить почасовую оплату до 1400 тенге. Сейчас они получают 1200 тенге в час.

С работниками встретились представители акимата, ТОО "МунайСпецСнаб" и АО "УзеньМунайГаз".

Они объяснили, что ТОО "МунайСпецСнаб" выиграло тендер на оказание транспортных услуг от АО "УзеньМунайГаз". В соответствии с требованиями конкурса, а также по контракту продолжительность рабочего дня указана в 9 часов. Директор ТОО "МунайСпецСнаб" Ерлан Сабиев сообщил, что компания не может выполнить требования работников.

Сейчас продолжаются разъяснительные работы.

Акимат отмечает, что все вышедшие на протест водители являются жителями Жанаозена. Их средняя зарплата составляет 250-290 тысяч тенге.