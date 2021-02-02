Опубликовано новое постановление о карантине в Нур-Султане

Опубликовано постановление главного санврача столицы об ограничительных и карантинных мерах в Нур-Султане, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Нур-Султана.

Документ вступает в силу со дня подписания, то есть со 2 февраля.

Согласно документу, в Нур-Султане изменится график работы торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов, фитнес-центров, автобусов и рынков.

Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

запрет на проведение зрелищных , спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов и др.;

, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов и др.; разрешение на проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

на проведение только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров; запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

на организацию на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи; запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах; ограничение на передвижение по городу и общественным местам для лиц старше 65 лет;

при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также нахождение в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.