Опубликовано новое постановление о карантине в Нур-Султане

Опубликовано постановление главного санврача столицы об ограничительных и карантинных мерах в Нур-Султане, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Нур-Султана.
Документ вступает в силу со дня подписания, то есть со 2 февраля.
Согласно документу, в Нур-Султане изменится график работы торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов, фитнес-центров, автобусов и рынков.
Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:
С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.
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