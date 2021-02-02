Алматинец насмерть сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

На трассе в Алматинской области 23-летний парень насмерть сбил мать с 8-летним ребенком, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, вечером 1 февраля в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о смертельном наезде на пешеходном переходе на трассе “Алматы – Бишкек”.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что 23-летний житель города Алматы, управляя автомашиной Toyota Camry, следуя по трассе недалеко от села Сауыншы допустил наезд на 52-летнюю мать с 8-летним ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм оба скончались.

Водитель в соответствии со ст. 128 УПК РК водворен в ИВС. Автомашина помещена на спецстоянку. Проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.