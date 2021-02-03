Подросток скончалась от отравления антисептиком в Павлодаре

В Павлодаре девушка умерла от отравления антисептиком, сообщает zakon.kz.

Со слов пресс-секретаря управления здравоохранения Павлодарской области, девушку 2003 года рождения привезли в больницу 2 января в 18.30 в бессознательном состоянии. Был поставлен диагноз "Токсическое действие неизвестного вещества. Отек головного мозга".

В 20.00 сердце девушки остановилось. Реанимационные мероприятия в течение получаса оказались безуспешными, - отметила Эльмира Темиргалиева.

Этим же вечером в 21.40 с диагнозом "Отравление другими средствами местного применения" поступили две девушки 2004 года рождения в состоянии средней степени тяжести.

Пациентки были выписаны из стационара 14 января. Самочувствие не нарушено, аппетит хороший, активные, - добавили в ведомстве.

Как выяснилось, вечером в первый день нового года девушки втроем выпили по 2,5 стакана разведенного водой антисептика.

Ночь провели спокойно. Ничего не беспокоило, но с утра появилась тошнота, многократная рвота. Медицинский персонал и воспитатель об этом прошествии не знали, - уточнили в управздраве.