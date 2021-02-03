На вопрос о халяльности вакцины от коронавируса ответил главный санврач

Вопрос халяльности вакцин от коронавируса не рассматривается, так как он не лежит в медицинской плоскости, заявил в СЦК вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно отметить, что вопрос отношения вакцин к халяльным или нет – не лежит в медицинской плоскости. Во многих исламских странах планируется и проводится процедура вакцинации. Учитывая, что разработка вакцин проводится в крайне сложных условиях, учитывается и срочность потребности этих вакцин, поскольку отмечается высокий уровень заражения и смертности, — объяснил Киясов.

Он добавил, что в нынешних условиях и ситуации вопрос халяльности не рассматривается, так как медицинские сотрудники больше рассуждают об эффективности вакцин.

Если имеете ввиду по содержанию вакцины, то вакцина разработана на базе аденовируса человека. Поэтому, если вас интересует содержание – это человеческие вирусы, - добавила в свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният .

Айша Тулеубекова, Нур-Султан