В Уральске проверяющие сорвали замки и ворвались в клуб. Но никого не нашли

Сотрудники мониторинговой группы в Уральске ворвались в компьютерный клуб, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Уральской недели", после того, как двери компьютерного клуба не открыли проверяющим, они приняли решение сорвать замки с ворот.

На видео видно, как более 10 человек врываются на территорию, а затем — в компьютерный клуб, и производят там обыск.

То, что я увидел на видео, это никаким объяснениям не поддается. Практически ночью без предъявления каких-либо документов с ворот срывают замки и врываются на территорию. Это не мониторинговая группа, а какая-то группа захвата, их действия только так можно оценить. Они устроили обыск, бесцеремонно открывали шкафы, тумбочки, залазили в холодильники с соком. Сторожам они говорили, что ищут людей, которых те якобы прячут, — отметил Дмитрий Протасов, владелец здания.

По его словам, через час "проверки", во время которой ничего и никого не нашли, сотрудники мониторинговой группы стали требовать отдать им видео с камер наблюдения.

Да, такой факт был, в субботу вечером мы проверяли не только компьютерный клуб, но и другие объекты. Мы взломали двери потому, что нам не открывали обычную дверь. Это было коллективное решение, и мы пригласили сотрудника ЧС. Также мы видели, что через дверь из клуба выбегали где-то 20 человек. А забежать туда мы в это время не успели, — рассказал Аслан Жармуханов, руководитель мониторинговой группы.

В свою очередь, Дмитрий Протасов отмечает, что никаких посетителей в клубе не было.

Мало того, что создание и деятельность мониторинговых групп не закреплены ни одной правовой нормой, ими не соблюдаются элементарные действия мониторинга. При проверке компьютерного клуба допущены нарушения правовых норм, — сказал Павел Кочетков, руководитель филиала Международного бюро по защите прав человека.