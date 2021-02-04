Землетрясение произошло в Алматинской области, передает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 4 февраля в 12.23 часов алматинского времени зарегистрировано землетрясение без ощутимости, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Эпицентр землетрясения расположен в 230 км на северо-восток от Алматы, в горной местности на территории Кербулакского района Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 8.9.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 44.64° с.ш. 78.97° в.д. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:

- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

- не входите в дома: толчки могут повторится;

- не пользуйтесь лифтами;

- не зажигайте спички, свечи:

- не прикасайтесь к проводам;

- окажите первую помощь пострадавшим.