В Шымкете продлевают карантин 

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента от 4 февраля 2021 года №3 "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент", сообщает zakon.kz.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00:00 часов 8 февраля 2021 года до 00:00 часов 22 февраля 2021 - говорится в постановлении.

Запрещено проведение мероприятий связанных с массовым скопление людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое.

Перевод не менее 50% офисных работников на дистанционную форму работы ( при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени.