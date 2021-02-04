В Шымкете продлевают карантин 

4 февраля 2021, 16:23
Фото: liter.kz

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента от 4 февраля 2021 года №3 "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент", сообщает zakon.kz.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00:00 часов 8 февраля 2021 года до 00:00 часов 22 февраля 2021 - говорится в постановлении.

Запрещено проведение мероприятий связанных с массовым скопление людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое.

Перевод не менее 50% офисных работников на дистанционную форму работы ( при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени.


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