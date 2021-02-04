Как рассчитать транспортный налог

В Комитете государственных доходов рассказали, где и как казахстанцы могут провести расчет налога на транспортные средства, передает zakon.kz.

Для этого достаточно на портале Комитета найти Калькулятор и внести данные о налоговом периоде, виде и объеме двигателя транспортного средства. Электронный сервис сам посчитает сумму причитающего налога.

Калькулятор размещен на главном экране портала, в разделе "Электронные сервисы", его легко найти.

В соответствии с внесенными с текущего года изменениями, налог на транспортные средства физическим лицам нужно оплатить не позднее 1 апреля 2021 года, - отметили в пресс-службе Комитета.

В этой связи также пересмотрен алгоритм расчета пени по налогу на транспортные средства.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2020 года завершилась амнистия для физических лиц по налогам на имущество, землю и транспорту. Этой возможностью воспользовались более 1 млн казахстанцев, им списана пеня на сумму более 2 трлн тенге.