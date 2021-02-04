Автобус с 30 пассажирами перевернулся в Павлодарской области

В Павлодарской области в результате ДТП перевернулся автобус, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

3 февраля в 19:30 часов 63-летний водитель одного из ТОО города Экибастуз, управляя автобусом “Volvo” по маршруту №120, двигаясь в южном направлении по автодороге “Экибастуз – КП Батыр” в районе станции Южная, не обеспечив безопасность дорожного движения и не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет. заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов

На данном автобусе перевозили 30 человек, все они рабочие ТОО

В полиции сообщили, в результате ДТП пассажиры и водитель не пострадали. Позже для пассажиров был предоставлен другой автобус. По результатам освидетельствования водитель трезв. Автобус водворен на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.