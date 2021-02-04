В ЕЭК ответили, повлияет ли санкции из-за Навального на страны ЕАЭС

Член Коллегии Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев прокомментировал возможное влияние антироссийских санкции на страны ЕАЭС, передает zakon.kz.

По его словам, разрабатываемая стратегия развития инвариантна по отношению к санкциям. Сергей Глазьев напомнил, что президенты стран ЕАЭС критикуют использование санкции в вопросах торговли и экономического сотрудничества.

Санкции реализуются с грубым нарушением норм ВТО, Устава МВФ. Антироссийские санкции, наверное, даже больше принесли ущерба Евросоюзу. Это обоюдоострый меч. Могу сказать, что пять лет жизни в условиях санкции стимулировали изменения в структуре наших связей. Быстро растет товарооборот с Китаем. Создаются зоны свободной торговли. Идут переговоры с Индией и Ираном. То есть фактически США инициировали санкции, от которых страдает прежде всего ЕС и наше сотрудничество с ЕС. Но эти проблемы компенсируются сотрудничеством на восточном направлении, - сказал Глазьев на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций.

Спикер выразил мнение, что "война санкций" неизбежно скоро завершится.

Мы готовы сотрудничать со всеми государствами. Но коль скоро санкции применяются, приходится выстраивать планы исходя из возможного. Сегодня активно работаем с КНР. Вступило в действие большое торгово-экономическое соглашение. Мы не испытываем сегодня проблем с поиском партнеров. Те партнеры которые отказываются работать, они вредят сами себе, - отметил он.