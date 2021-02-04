Главный санврач Казахстана подписал новое постановление о смягчении карантина

Главный санврач РК внес дополнения в постановление о смягчении карантина, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Казахстана внес изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".

Изменения внесли в следующие пункты:

Разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении требований приложения 46 постановления ГГСВ РК №67.";

в приложении 4 к постановлению "Критерии ограничения работы социально-экономических объектов" строку 22 изложить в следующей редакции:

Также согласно документу, все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 2 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения;