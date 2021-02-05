ТОП-10 вопросов по уплате налога на транспорт

Комитет государственных доходов подготовил ТОП-10 вопросов и ответов по уплате налога на транспортные средства для владельцев автомобилей. Эти вопросы наиболее часто поступают от казахстанцев в контакт-центр КГД МФ РК, передает zakon.kz.

1. Где посмотреть свою задолженность по налогам?



На портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы" можете посмотреть сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности и в мобильном приложении Е-SalyqAzamat (скачать на AppStore и PlayMarket).

2. До какого числа нужно оплатить налог на транспорт за 2020 год физическим лицам?



Не позднее 1 апреля 2021 года.

3. Как самостоятельно посчитать налог на транспорт?



Налог на транспорт можете самостоятельно посчитать используя сервис "Калькулятор", размещенный на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы" и в мобильном приложении Е-SalyqAzamat (скачать на AppStore и PlayMarket).

4. Машины нет и не было, а налог на транспорт начислили, куда обращаться?



Начисление налога на транспорт производится на основании сведений уполномоченного государственного органа.

В случае отсутствия машины, необходимо предоставить справку с уполномоченного государственного органа об отсутствии транспортного средства на праве собственности в Управление государственных доходов по месту жительства.

5. На какие реквизиты нужно оплачивать налог на транспорт?



Реквизиты налога на транспорт: код КБК - 104402, код КНП -911; реквизиты пени: код КНП – 912.

6. Куда нужно оплачивать налог на транспорт физическому лицу?



Уплата налога на транспорт производится по месту жительства физического лица.

7. Владею легковой машиной уже несколько лет, но каждый год сумма налога увеличивается, с чем это связано?



Ставка налога зависит от размера МРП и объема двигателя транспортного средства, соответственно, каждый год сумма налога увеличивается вместе с увеличением размера МРП.

8. Освобождается ли от налога на транспорт инвалид, если у него на праве собственности есть автомобиль с объемом двигателя до 4 000 куб. см.?



Освобождение по налогу на транспортное средство предусмотрено только по одному транспортному средству, кроме легкового автомобиля выше 4000 куб. см.

При этом если легковой автомобиль с объемом двигателя свыше 4 000 куб. см. зарегистрирован в уполномоченном органе до 31 декабря 2013 года и с того момента времени не происходила смена собственника, то в таком случае владелец освобождается от уплаты налога.

9. Почему за угнанную машину начислили налог на транспорт?



Основанием для освобождения от уплаты налога на автомобиль, который похищен у владельца, являются сведения, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела об угоне.

Начисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне, и возобновляется с даты прекращения уголовного дела и его возврате.

Таким образом, в случае если в уполномоченном органе не возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, то у органов госдоходов нет основания для прекращения начисления налога.

10. Какой МРП применяется при расчете налога на транспорт за 2020 год?





Для исчисления налога на транспорт применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года, т.е. за 2020 год применяется 2651 тенге.

Как отметили в КГД, за 2020 год контакт-центром обработано свыше 670 тыс. обращений налогоплательщиков.

Обратиться в Контакт-центр можно обратиться по номеру 1414, добавочный номер 4.