Чиновники из Шымкента украли более 170 млн тенге

Чиновников от сельского хозяйства подозревают в хищении более 170 млн тенге в Шымкенте, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге представители СМИ попросили подтвердить или опровергнуть факт хищения крупной суммы государственных средств в городе Шымкент. Так, по неподтвержденным источникам в Шымкенте начато уголовное дело в отношений руководства сельского хозяйства области, которые похитили порядка 179 млн тенге.

Информацию подтверждаем. Досудебное расследование начато по поступившему акту государственного аудита Шымкента. Для уточнения суммы ущерба будут назначены судебные экспертизы. К сожалению, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — заявил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан