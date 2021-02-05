Токаев обратился к носителям казахского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что знание казахского языка является важнейшим шагом на пути к формированию единой нации, сообщает zakon.kz.

Он вновь призвал поддержать всех соотечественников, стремящихся к изучению языка

Пусть каждый гражданин, знающий государственный язык, делится своими знаниями с друзьями, коллегами, знакомыми, желающими изучать казахский язык. Это благородное начинание, безусловно, продемонстрирует наше взаимоуважение и укрепит единство, — считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что переход казахского языка на латинскую графику стал одним из плодов Независимости.