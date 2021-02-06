Массовая драка произошла в Уральске. Есть погибший

В Уральске мужчина погиб в результате массовой драки, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, 5 февраля примерно в 00:02 поступило сообщение на пульт оператора "102" о том, что в подъезде дома расположенного по ул. Х. Доспановой драка.

По приезду сотрудников полиции на место происшествия установлено, что на бытовой почве после распития алкогольных напитков неизвестное лицо нанес множественные ножевые ранения 23-летнему жителю Теректинского района, от которых последний скончался на месте происшествия. (...) Еще двое молодых мужчин пострадали от его действий. Их госпитализировали в областную клиническую больницу, - уточнили в областной полиции.

По данным ведомства, по "горячим следам" сотрудниками УП Уральска за совершение особо тяжкого преступления был установлен и задержан 27-летний житель Уральска, который ранее неоднократно привлекался за совершение хулиганских действий. В поле зрения полиции он попадал с 2015 года, в том числе и за совершение административных правонарушений, а именно - за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

В настоящее время Абайским ОП УП Уральска начато досудебное расследование по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство), - заключили в пресс-службе.