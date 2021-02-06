Пятикратную дозу вакцины от COVID-19 ввели по ошибке сотруднику медучреждения

Сотруднику одного из медицинских учреждений Сингапура ошибочно была введена пятикратная доза вакцины от коронавируса Pfizer - BioNTech, однако никаких осложнений выявлено не было, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел 14 января.

Ошибка была обнаружена сразу же после инъекции, после чего сотрудник центра незамедлительно был госпитализирован. Никаких побочных эффектов обнаружено не было. Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией, - сообщили в Национальном офтальмологическом центре.

Вакцинация от коронавируса началась в Сингапуре в конце прошлого года. Первыми препарат Pfizer - BioNTech получили медицинские работники, затем члены правительства во главе с премьер-министром Ли Сянь Луном, а также категории граждан, входящие в группу риска. Вакцинация населения стартовала с 27 января. Как ожидается, большинство жителей смогут сделать прививки к третьему кварталу 2021 года.

Власти также пообещали выплачивать по 10 тыс. сингапурских долларов ($7,5 тыс.) при серьезных побочных эффектах от вакцины. В случае летального исхода или получения тяжелых осложнений, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь, правительство выплатит по 225 тыс. сингапурских долларов ($169 тыс.).