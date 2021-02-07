Массовое скопление людей в Нур-Султане прокомментировали санврачи

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК прокомментировали массовое скопление людей у цветочного магазина по адресу: пр. Мангилик ел, 47, передает zakon.kz.

7 февраля мониторинговой группой в составе специалистов акимата района Есиль и МПС был установлен факт нарушения действующего постановления главного государственного санитарного врача города Нур-Султан в части проведения массового мероприятия с участием более 2 тысяч человек (розыгрыш лотереи в честь открытия цветочного магазина). На основании информации (экстренного извещения) от координационного центра, специалистами Управления санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль была проведена внеплановая проверка. официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев

По его словам, в ходе проверки факт нарушения подтвердился и субъекту предпринимательства (ТОО "Giobal Fiowers") была вручена повестка о явке в управление 8 февраля для принятия административных мер по статье 425 часть 1 КоАП РК.

В ходе внеплановой проверки с администрацией объекта и участниками розыгрыша была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований постановления, - заключил Байтанаев.