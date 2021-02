ЕС: Москва видит в демократических ценностях угрозу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после поездки в Москву обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Глава дипломатии ЕС призвал страны, входящие в Евросоюз, отреагировать на высылку троих европейских дипломатов. Объявление Москвой сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции персонами нон грата "указывает, что Россия не хочет воспользоваться шансом к более конструктивному диалогу", подчеркнул Боррель. Это не является неожиданностью, однако вызывает сожаление, считает дипломат.

Боррель отметил, что решение о том, как в дальнейшем выстраивать отношения с Россией, будет за странами Евросоюза. Он не исключил введения санкций.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



