До окончания пандемии нужно семь лет

До окончания пандемии потребуется семь лет. Такие данные получены с помощью калькулятора Bloomberg, который регистрирует прогресс вакцинации по всему миру, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Данные собраны из более чем 119 миллионов привитых людей со всех стран.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи предположил, что для возвращения в "нормальное" состояние, необходимо иммунизировать 70-85% населения. Внедрение вакцин происходит разными темпами в разных странах, но при нынешних темпах, по оценкам калькулятора, мир достигнет необходимых показателей через семь лет.

Стоит отметить, что вакцинация проходит быстрее в более богатых и развитых странах. Так, в Великобритании начали вакцинацию в декабре прошлого года. США находятся на пути к достижению 75% охвата к 2022 году. Страна с самым высоким уровнем вакцинации в мире - Израиль, дойдет до 75% всего за два месяца.

Сообщается, что темпы вакцинации могут ускориться по мере того, как все больше прививок станет доступно по всему миру. В настоящее время только треть государств начали кампанию по иммунизации населения. Вполне вероятно, что коллективный иммунитет может выработаться раньше достижения заветных 75%. Ученые расходятся во мнениях относительно точки достижения коллективного иммунитета.