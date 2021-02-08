Астанчанка родила ребенка в ванной и задушила его

В Нур-Султане вынесен приговор женщине, задушившей новорожденного ребенка, передает zakon.kz.

Как сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана, 22 августа прошлого года подсудимая родила в квартире ребенка и задушила его.

Судом действия С. квалифицированы как убийство матерью своего новорожденного ребенка, после родов в условиях психотравмирующей ситуации в состоянии страха, так как роды принимала у себя сама, в ванной комнате, а в соседней комнате находились брат, сноха и мать (ст.100 УК РК). Данное состояние подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы и показаниями эксперта, - сообщили в суде.

С учетом того, что подсудимая совершила преступление средней тяжести, раскаялась, а также ее состояние здоровья (диабет 1 степени, ожирение 140 килограммов), суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы.

Санкция ст.100 УК РК, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок. При наличии смягчающих обстоятельств суд не мог назначить наказание больше половины максимального срока, то есть больше 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу.