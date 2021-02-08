Акмолинке грозит до 5 лет лишения свободы за заражение парня ВИЧ 

Акмолинские полицейские расследуют преступление по заражению ВИЧ-инфекцией, сообщает zakon.kz.

По данным ДП Акмолинской области, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Целиноградского отдела полиции 6 февраля. 43-летний заявитель сообщил, что полгода назад познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения и продолжались меньше полугода.

В начале февраля потерпевшему стало известно, что он является ВИЧ-положительным. Позже выяснилось, что его 37-летняя девушка уже несколько лет тоже стоит на учете как ВИЧ-положительная. Сделав вывод о том, что девушка заразила его инфекцией, заведомо зная о наличии у нее данного заболевания, мужчина обратился в полицию.

В ходе опроса подозреваемой полицейские установили, что гражданка знала о наличии в её организме ВИЧ-инфекции. Девушка была предупреждена об уголовной ответственности за заведомое поставление другого лица в опасность заражения. пресс-служба ДП Акмолинской области

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)), возбуждено уголовное дело.

Санкция части 2 статьи 118 УК РК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.