Токаев сделал пост о Мукагали Макатаеве

9 февраля 2021, 09:18
Фото: obk.kz

9 февраля казахскому советскому поэту и писателю Мукагали Макатаеву исполнилось бы 90 лет, сообщает zakon.kz.

Об этом Касым-Жомарт Токаев написал об этом в twitter.

Президент отметил, что его поэзия затронула сердца многих читателей.

Макатаев окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Автор книг "Жизнь-легенда", "Жизнь-река", "Реквием Моцарта", "Избранное". Песня на его стихи "Саржайляу" стала народной. Переводил на казахский русскую классику, зарубежную литературу, в том числе Уолта Уитмена, "Божественную комедию" Данте.

Его имя ставят рядом с именами Абая, Ауэзова и других классиков казахской литературы.

Лауреат Государственной премии Казахстана.


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