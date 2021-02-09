Наличие госдолга у Казахстана объяснили в Нацбанке

80% внешнего долга Казахстана приходится на обязательства частных организаций. Об этом сообщил директор Департамента платежного баланса Нацбанка Азат Ускенбаев. передает zakon.kz.

По официальным данным, внешний долг Казахстана по состоянию на 1 октября 2020 года составил 160,9 млрд долларов США или 90,7% к ВВП. Из этой суммы межфирменная задолженность частного сектора составляет 101,3 млрд долларов (62,9%), внешний долг квазигосударственного сектора 20,1 млрд долларов (12,5%) и государственный внешний долг - 13,2 млрд долларов (8,2%),

В международной практике принято исключать межфирменную задолженность при анализе параметров внешнего долга, так как она считается наименее рисковой. Ведь аффилированные кредиторы заинтересованы в продолжении успешной деятельности заемщиков, и, во многом, эти обязательства являются условными. Внешний долг Казахстана находится под постоянным мониторингом и контролем со стороны Правительства и Национального Банка. - сказал Ускенбаев.

Он напомнил, что Концепцией новой бюджетной политики и Концепцией формирования и использования средств Национального фонда установлены индикаторы, определяющие долговую устойчивость страны:

а) соотношение государственного и квазигосударственного долга (внешнего и внутреннего) – не должно превышать 60% ВВП (46,5% на 1 октября 2020 года);

б) соотношение внешнего долга страны - не должно превышать 100% от ВВП (90,7% на 1 октября 2020 года);

в) объем внешнего долга Правительства и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора – не должен превышать общий размер валютных активов Национального фонда (59,1% на 1 октября 2020 года).

Соблюдение данных показателей обеспечивается ежегодным установлением Министерством финансов (для государственного долга) и специальной межведомственной комиссией (для квазигосударственного долга) допустимых объемов (лимитов) внешнего заимствования.