Казахстан хочет подарить Кыргызстану и Таджикистану боеприпасы и технику

Министерство обороны РК разработало два проекта постановлений об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану и Таджикистану, передает zakon.kz.
Проекты для открытого обсуждения опубликованы на сайте НПА.
В пояснительных записках указано, что проекты разработаны в соответствии с законом РК "О международных договорах Республики Казахстан". Проекты предполагают оказание Казахстаном Кыргызстану и Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи в виде передачи военного имущества. Также указано, что "передаваемое имущество является неиспользуемым и хранится в излишнем количестве, в связи с чем бюджетные средства на его восстановление не потребуются".
При этом наша страна обеспечит доставку военного имущества железнодорожным транспортом со станции "Отар" (Жамбылская область) до территории Таджикистана (станция "Рахоти", город Душанбе). И также обеспечит доставку в Кыргызстан (населенный пункт Кой-Таш).
И Кыргызстан и Таджикистан не смогут передавать полученное от РК военное имущество третьей стороне.
Таджикистану Казахстан хочет передать:
Кыргызстану Казахстан хочет передать:
Обсуждение обоих проектов продлится до 20 февраля.
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