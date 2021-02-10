В Казахстане узаконят работу в дистанционном формате

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы", передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Джамили Нурманбетовой, данный законопроект инициирован депутатами парламента.

Сегодня практика вынужденного перевода работников на дистанционную работу показала необходимость совершенствования трудового законодательства, - сказала она.

По ее словам, в связи с этим законопроект предусматривает урегулирование трудовых отношений, связанных с дистанционной работой.

Предлагается введение новых режимов такой работы, как временная и комбинированная, установление графика работы, сроков работы, ответственности работника, также работодателя. В целом, с принятием законопроекта ожидаются положительные правовые и социально-экономические последствия, - пояснила Нурмандетова.

Депутат добавила, что профильный Комитет Мажилиса готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение в срок до 22 декабря 2021 года.

Оксана Скибан, Нур-Султан