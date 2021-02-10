Часть земель лесного фонда изымут в Западном Казахстане для строительства дороги

Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления Правительства РК "О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории", передает zakon.kz.

Перевести земельные участки общей площадью 11,55 гектара из земель лесного фонда коммунальных государственных учреждений "Бурлинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира" и "Уральского государственного учреждения по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.

Как следует из пояснительной записки, цель перевода земель – строительство автомобильной дороги республиканского значения А-30 "Подстепное-Федоровка-граница РФ".

Предусматривается, что Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК возместит в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере 1 млн 935 тысяч тенге.

Кроме того, будут возмещены убытки лесохозяйственного производства по ставкам платы за лесные культуры в размере 448 758 тенге, а также за потери древесины 161 130 тенге.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 февраля 2021 года.