Осиновые колья, сушеных летучих мышей и змей сняли на Зеленом базаре в Алматы

"Странные товары" на Зеленом базаре Алматы снял блогер, передает zakon.kz.

Видеозапись с экскурсией Руслан Айтпаев опубликовал в Instagram.

Сегодня я вам покажу осиновые колья против вампиров, сушенных летучих мышей и даже змею в бутылке, - сказал блогер.

Блогер прошелся по рядам и показал лягушек, сосуды с куриными пупками и медвежьей желчью, сушеных змей.

Вот эта змея ее засунули в бутылку, я честно гворя не предствляю как она туда залезла. Она такая толстая, а горлышко узкое. Гекконы и скорпионы есть, - показал он на видео.

В комментариях под видеозаписью пользователи отметили, что не замечали эти товары на прилавках.