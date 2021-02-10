Правила получения социальных выплат изменили в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 2 февраля 2021 года внес изменения в Правила исчисления (определения) размеров социальных выплат, назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения и осуществления социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, передает zakon.kz.

Так, получить социальную выплату на случай утраты трудоспособности можно тремя способами:

Через госкорпорацию "Правительство для граждан";

территориальное подразделение Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда (подразделение МСЭ) при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности;

абонентское устройство сотовой связи.

Срок оформления выплаты 8 рабочих дней.

При этом максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов - в госкорпорацию "Правительство для граждан" - 15 минут,

Максимально допустимое время обслуживания в госкорпорации - 20 минут.

Уведомление о назначении или отказе в назначении социальных выплат на случаи социальных рисков приходит в бумажном варианте.

При оказании через проактивную услугу заявитель получает sms-оповещения на мобильный телефон.

Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно.

Какие нужны документы

Заявление; документ, удостоверяющий личность; для жителей города Байконур - справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконур.

Представление документов не требуется при возможности получения их из государственных информационных систем.

При подаче документов в госкорпорацию выдается расписка о приеме соответствующих документов.

При подаче документов в подразделение МСЭ выдается отрывной талон заявления с отметкой о принятии документов.

Для назначения социальной выплаты через проактивную услугу заявителю направляется уведомление о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

При этом представление номера банковского счета не требуется при возможности получения их из банка второго уровня.

Основания для отказа в назначении выплаты:

установление недостоверности документов (сведений), представленных заявителем или данных, содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания госууслуги, требованиям, установленным Правилами.

В случае устранения причин отказа можно обратиться повторно для получения соцвыплаты.

Как отмечается в документе, чтобы получить выплаты проактивно, необходимо, чтобы мобильный номер заявителя был зарегистрирован на портале "Правительства для граждан".

При первичном установлении степени утраты общей трудоспособности необходимо наличие социальных отчислений у обратившегося, а также наличие необходимого стажа участия в системе обязательного социального страхования, наличие номера банковского счета, открытого в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

При этом казахстанцам, имеющим полную или частичную утрату способности или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, прием документов для оказания государственной услуги производится работником государственной корпорации с выездом по месту жительства посредством обращения через Единый контакт-центр 1414, 8 800 080 7777.

Государственная услуга в подразделении МСЭ оказывается:

по месту расположения подразделения МСЭ (отделов МСЭ или отделов методологии и контроля МСЭ) соответствующего региона;

на выездных заседаниях:

на базе лечебно-профилактических учреждений по месту постоянного жительства (регистрации) обратившегося;

по месту нахождения на лечении в специализированных учреждениях;

в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, по месту пребывания услугополучателя;

на дому, в стационаре - если лицо по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии не может явиться на медико-социальную экспертизу;

заочно - когда освидетельствуемое лицо нетранспортабельно и/или находится на стационарном лечении за пределами обслуживаемого региона, на основании представленных документов, определенных настоящим стандартом государственной услуги, с согласия о свидетельствуемого лица или законного представителя.

Назначение социальных выплат на случай потери кормильца, на случай потери работы, на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года оказывается по аналогичной схеме.

Подробнее можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (9 февраля).