Триллион тенге хотят инвестировать в туризм Казахстана в 2021 году

В туристическую отрасль в 2021 году планируется инвестировать более 1 трлн тенге, передает корреспондент zakon.kz.

В целом в 2021 году правительством совместно с инвесторами планируется инвестировать в отрасль туризма более 1 трлн тенге. Это позволит создать около 22 тыс. новых постоянных рабочих мест непосредственно в отрасли, и в смежных отраслях будет образовано более 100 тыс. новых рабочих мест, — сообщил Абдрахимов в ответ на запрос редакции.

Большая работа, по его словам, предстоит по развитию казахстанских ТОП-10 турдестинаций, куда входят озера Алаколь и Балхаш, Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская, Баянаульская, Имантау-Шалкарская, Мангистауская курортные зоны, космодром Байконур, города Туркестан и Нур-Султан.

Журнал "The Guardian" по опросам читателей назвал нашу страну в числе предпочтительных стран для посещения. Как только закончится карантин, к нам готовы приехать большие туристские потоки из Европы и Азии. И сейчас нам необходимо продумать все – до мелочей, — подчеркнул вице-министр.

Он добавил, что весь прошлый год, несмотря на локдаун, Министерство культуры и спорта очень хорошо продвигало нашу страну в соцсетях: было выпущено немало креативных видеороликов.

И сейчас мы должны максимально поработать над ключевыми направлениями Госпрограммы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы. Принятие закона по вопросам туристской деятельности, которым предусмотрены новые меры государственной поддержки, должно существенно повлиять развитие отрасли, - заключил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан