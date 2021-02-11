Павлодарские студенты изготавливали на дому удостоверения сотрудников полиции

Студенты в Павлодаре изготавливали и торговали поддельными документами сотрудников полиции, сообщает zakon.kz.

10 февраля на одном из аккаунтов в Instagram выявлен факт размещения видеообъявления об изготовлении и реализации служебных удостоверений сотрудников МВД РК, - сообщил замначальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Участковые инспекторы установили подозреваемых: ими оказались два студента одного из местных вузов.

Они, находясь в доме, незаконно изготовили служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел Казахстана с признаками подделки, - добавили в пресс-службе.

У задержанных студентов изъяты процессор, принтер и обложки удостоверений красного цвета. По факту подделки, изготовления и сбыта поддельных документов начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК.

Назначена экспертиза.