Как восстановить работоспособность мозга после COVID-19

Спутанность сознания, потеря концентрации, провалы в памяти часто встречаются у переболевших коронавирусом, передает zakon.kz.

Почему это может происходить и есть ли шанс полностью восстановиться, телеканалу "МИР 24" рассказал невролог Василий Грибанов.

Вирус имеет особенности, которые не до конца изучены. (...) Ведущим в проявлении вируса является формирование микротромбов, которые повреждают ткани организма, причем наиболее сильно страдает нервная система. Мы видим изначально летальные исходы на фоне легочных проявлений, но в дальнейшем приобретает максимальное значение повреждение нервной системы. Страдают все отделы – центральная, периферическая, автономная, ветегативная, которая обеспечивает регуляцию всех функций, в частности, памяти. Формируется так называемый вирусный энцефаломиелит. Это новое рабочее название, которое показывает, что повреждаются все структуры нервной системы и коры головного мозга, которые отвечают за хранение памяти, представление о том, с чем мы встречались. Страдают связи между участками головного мозга, что приводит к нарушениям. Василий Грибанов

По его словам, три – шесть месяцев – это ориентировочный срок восстановления.

Поначалу мы думали, что через месяц человек встанет в строй, но многие на личном опыте видят, что и через месяц, и через два в нормальный режим не можешь войти. Больше всего страдают люди, которые живут в городах, потому что у нас ритм жизни очень активный, и мы все были включены в работу с восьми до шести, дальше – тренажерный зал, саморазвитие, выходные такие же активные. Сейчас нервная система не может отвечать на эти запросы, и восстановление идет не так, как нам хотелось бы. Восстанавливается оболочка нервной клетки с течением времени. Описано, что до шести месяцев восстановление идет, - отметил невролог.

На вопрос, какие упражнения помогут восстановиться, он ответил: "идет речь о тренировке нервной системы".

При той же лепке рука занимает очень большое место. Движения, которые мы делаем руками, помогали нашим предкам выживать, взаимодействовать с органами зрения, слуха, обоняния, чтобы выжить. В головном мозге очень большое представительство кисти. Есть такой гомункулус Пенфильда, который нарисован на рисунке – какие участки мозга связаны с кистью. У этого человечка рука занимает практически его половину. Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы, тренируют, - уточнил Грибанов.

Также он отметил, что у заболевших коронавирусом "страдает регуляция всех органов и систем, в частности, пищеварительная функция".

Если мы будем употреблять продукты, тяжелые для пищеварения, – жиры труднорастворимые, белки – это будет приводить к обострению постковидного синдрома, будет нарушаться сон, потому что будет хуже перевариваться пища, вместо ночного сна мы будем переваривать кусок мяса или сала, учитывая, что сам коронавирус вызывает бессонницу. Рекомендуется питание с обилием клетчатки – капуста, цельные злаки, фрукты, смородина, малина, - заключил невролог.