В Алматинской и Актюбинской областях из-за непогоды закрыты дороги

В двух областях Казахстана в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты автодороги, сообщает zakon.kz.

Так, в Алматинской области введено ограничение на движение для всех видов автотранспорта на трассе "Алматы-Шелек-Хоргос".

12.02.2021 года в 01.00 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Алматы-Шелек-Хоргос" км. 24-243, уч. п.Арман-п.Чунжа. МИИР РК

Также с 12.02.2021 в 06.30 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодорогах "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 11-92, уч. г.Актобе-г.Кандыагаш и "Самара-Шымкент" км. 773-836, уч. п.Белогорка-г.Хромтау.

Ранее в РГП "Казгидромет" было объявлено штормовое предупреждение в Алматы и шести областях Казахстана.