18-летний солдат скончался в военной части в Караганде

В одной из воинских частей Карагандинской области ЧП. 18-летний солдат-срочник из Туркестанской области скончался от менингита, передает zakon.kz со ссылкой на Newtimes.kz.

2 февраля около 08.00 военнослужащий срочной службы воинской части 6505 рядовой Жақып Р. обратился с жалобой на общую слабость и недомогание. После осмотра санитарным инструктором военнослужащий был доставлен в центральную городскую больницу Абая. В ходе медицинского обследования состояние военнослужащего резко ухудшилось, и он был госпитализирован в реанимационное отделение. Около 11.00 врачи констатировали смерть рядового, – сообщили изданию в пресс-службе регионального командования Орталық .

Следом в пресс-службе добавили, что согласно судебно-медицинской экспертизе причиной смерти военнослужащего явилась "острая менингококкемия" молниеносной формы.

В подразделении, где проходил службу погибший, проведены противоэпидемические мероприятия, введен карантин. Всех контактных отправили на обследование в наццентр экспертизы по Карагандинской области. Командование и личный состав Орталық выразили соболезнование родным и близким рядового, начато следствие.