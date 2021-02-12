В Японии появится министр по одиночеству

Премьер-министр Японии поручил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране, сообщает zakon.kz.

Это связано с ростом суицидов и других проблем на фоне пандемии.

Премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что этот пост будет совмещать со своим министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, - говорится в сообщении "Известий".

В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тыс. человек.

Как отмечает РБК, подобная должность министра по одиночеству уже есть в Великобритании, ее учредила в 2017 году экс-глава британского правительства Тереза Мэй.