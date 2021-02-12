В Казахстане разработан план "Б" на случай ухудшения состояния бизнеса

Министр национальной экономики Асет Иргалиев сообщил, что на случай ухудшения социально-экономической ситуации в Казахстане есть план "Б", передает корреспондент zakon.kz.

О резервном плане министра спросил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин во время расширенного заседании фракции Nur Otan.

Асет Арманович, по итогам 2019 года доля МСБ составила 31,7%. По предварительному 2020 году – 28,5%. Здесь вопросов нет, понятно, снижение малого и среднего бизнеса - это результат ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Но в предвыборной программе цифра конкретная - 35% к 2025 году. Если отталкиваться от 28,5% это на 6%. Мы не знаем как поведет себя пандемия коронавируса, мы не знаем как скоро восстановится экономика, и не вмешаются ли какие-то новые негативные факторы. И председатель партии нашей говорит и глава государства, что мы должны иметь план "Б". Есть ли у вас резервный план действий, если мы столкнемся с дополнительными вызовами? - спросил Нигматулин.

Отвечая на вопрос, глава Миннацэкономики Асет Иргалиев отметил, что на случай ухудшения социально-экономической ситуации такой план имеется. Он был разработан правительством совместно с Национальным банком и Агентством по развитию финансового рынка.

План "Б" включает пакет срочных мер контрциклического характера, который направлен на обеспечение необходимой поддержки населения и бизнеса, а также обеспечения макроэкономической стабильности.

Он вступит в действие, если заработают триггеры. Среди них такие факторы, как распространение коронавируса, высокая волатильность цены на нефть и другие внешние условия, - пояснил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан