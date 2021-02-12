На задержание судей в Казахстане отреагировал Высший судебный совет

Высший судебный совет РК высказался о задержании судей страны за получение и дачу взятки, передает zakon.kz.

11 февраля стало известно о задержании судьи Верховного суда за получение взятки за оказание содействия в переводе другого судьи.

В связи с этим пресс-служба Высшего судебного совета распространила следующее сообщение.

Судья, информация о котором распространяется в социальных сетях, действительно являлся членом Высшего судебного совета с февраля 2019 по декабрь 2020 года. В соответствии с Законом "О Высшем судебном совете Республики Казахстан", постоянными членами ВСС являются десять человек, из которых в настоящее время восемь членов являются судьями. Причем судьи в состав Совета предлагаются Верховным судом на основе заключения пленарного заседания Верховного суда (решением всех судей Верховного суда). Члены Совета ротируются каждые полтора года. Последнее обновление состава Высшего судебного совета произошло в декабре 2020 года. Что касается переводов действующих судей из одного суда в другой, то такие переводы во внеконкурсном порядке осуществляются по представлению председателя верховного Суда на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде, исходя из которых Высший судебный совет выносит соответствующую рекомендацию.

11 февраля в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного суда при получении крупной суммы денежных средств. Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем судебном совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства.