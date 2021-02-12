Ситуация в Алматы напряженная - эпидемиолог

Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, сказала заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля города Асель Калыкова, передает zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация в Алматы напряженная. С 31 января Алматы находится в "зеленой" зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации, но на сегодня по темпу развития коронавирусной эпидемии Алматы имеет репродуктивное число R – 0,949, т.е. очень близко к 1,0, при превышении которого мы перейдем в "желтую" зону. В связи с этим, в Алматы продолжают действовать ограничительные меры, - сказала Калыкова на брифинге.

По ее словам, сейчас в городе стали больше заражаться в общественных местах. Это может быть связано с теплой погодой, из-за которой люди стали много гулять. Также больше стали заражаться на семейных мероприятиях (кудалыки, вечеринки и прочие). А вот уровень заражения в общественном транспорте остался прежним.

Эпидемиолог отметила, что заболеваемость среди возрастов остается прежней: часто болеют граждане от 20 до 40 лет (39%), от 40 до 50 лет (25%) и старше 60 лет (21%). Дети до 14 лет составляют 11% заболевших, молодежь 15-19 лет (4%).