МВД опубликовало интервью с казахстанкой, которая была в сексуальном рабстве в Бахрейне

Министерство внутренних дел опубликовало интервью с казахстанкой, которая попала в сексуальное рабство в Бахрейне, передает zakon.kz.

В сентябре 2020 года полиция задержала транснациональную преступную группу, которая организовала международный канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали девушек из социально-уязвимых категорий и отправляли в город Манама Королевства Бахрейн.

Одной из таких жертв оказалась Айжан Аймуратова.

Моя знакомая предложила мне хорошую высокооплачиваемую работу за рубежом, не связанную с оказанием интимных услуг. Я легкомысленно поверила и согласилась. Думала, что уехав, заработаю много денег. Потом она свела меня со своей подругой, которая занималась отправкой девушек. Эта женщина сделала мне документы, предоставили проездные билеты. По прилету в Бахрейн меня встретили. Привели в один из отелей, где мужчина, которого все называли "Большой босс", забрал у меня паспорт и под угрозой физической расправы и шантажа, требовал у меня заниматься проституцией. Тогда я узнала, что он меня приобрел за 5 тысяч долларов у моей же знакомой и ее подруги. Меня продали и купили, как товар. С этого момента моя жизнь перевернулась. Отель стал местом моего заключения, - рассказала девушка.

По ее словам, в день нужно было обслуживать порядка 15 человек. Работа начиналась в 3 часа дня, а ложились спать в 9 утра.

В случае отказа от работы нас избивали, обливали кипятком, применяли электрошокер, также окунали в холодный бассейн и не отпускали оттуда. Главное, чтобы мы приносили деньги. Выходить на улицу было нельзя. Девочки охранялись. Родным я сообщила, что устроилась барменом. В отеле были девушки из Казахстана и из других стран СНГ, в том числе несовершеннолетние девушки. Там я узнала, что я не единственная жертва обмана моей знакомой и ее подруги. В ходе рейда полицейские освободили меня и еще 20 девушек из Казахстана, - рассказала она.

По словам Айжан, причастных к ее отправке в Бахрейн, уже осудили.