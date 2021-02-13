Чемпионский развод: казахстанский тяжелоатлет остался без квартиры, которую подарил акимат

Казахстанский тяжелоатлет лишился подаренной квартиры, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

За "золото" на чемпионате Азии ему торжественно вручили двухкомнатную квартиру в новом доме. А через четыре года он узнал, что не имел на нее никаких прав. Подарок активно пиарили как личную заслугу главы региона, а теперь оказалось, что на жилье из бюджета изначально не было выделено ни тиына.

Таиланд. Чемпионат Азии. Казахстанцу Айдару Казову 21 год. Один подход, другой. Зал замирает. И вот в толчке он берет 194 кг. Это - победа, золото, чемпион. В самом престижном доме квартиру подарим, обрадовали чемпиона в родном Петропавловске, двухкомнатную. Было торжественное вручение ключей. Инициатором выступал тогдашний аким области. Его поддержал местный предприниматель-строитель. Приватизировать не давали, жил Айдар под честное слово. В итоге власть сменилась, компания разорилась, жилье продали и чемпиона выселили.

В акимат обратились, они объясняют: сейчас новые люди. Постоянно эта нервотрепка, вроде ты находишься на сборах, но головой, мысленно там, с этой квартирой. чемпион Азии 2015 года Айдар Казов

Взамен новой акимат выделил квартиру старую, служебную, с условием - жить там Айдар может только со своей семьей. Никаких родственников, иначе выселят.

Там никто не жил, газа нет, сейчас свет отключили. А то, что приватизировать они не могут, арендное жилье сделали, договор без права на приватизацию. чемпион Азии 2015 года Айдар Казов

"Согласно законодательству РК жилье имеет право приватизировать только олимпийские чемпионы, паралимпийцы и участники Олимпийских игр с нарушением слуха. Он не попадает под эту категорию, и ему было отказано", - заявил заместитель акима города Аскар Хабибулин.

Некрасивая история закончилась тем, что Айдар уехал из Петропавловска. Живет и тренируется в Алматы. Его квартира стоит пустая. Копятся коммунальные долги.

Чемпион заявил, что он уже устал от этого всего.

Не решается в Петропавловске и ситуация с квартирами, подаренными со всей торжественностью актерам Казахского драматического театра 10 лет назад. Их выделили в так называемом Доме врачей, а это - служебное жилье для медиков. Естественно, его не могут приватизировать актеры. Сейчас они продолжают сидеть на чемоданах, ожидая, что их могут выселить в любой момент. Ситуация похожая: старые чиновники ушли, новые - за чужие обещания не в ответе.